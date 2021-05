Tavecchio: “Juve, Inter e Milan escluse dalla Uefa? Non penso. Ceferin…”

Il pensiero dell'ex presidente della FIGC a proposito della possibile esclusione delle tre big dalle competizioni Uefa

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Questi alcuni dei temi toccati: “Riforma Coppa Italia? E' una decisione del consiglio federale. Il presidente Ghirelli avrà modo per rivedere la sua posizione. Ci sono delle maggioranze precise da rispettare. Superlega? Il presidente Ceferin si ricorda cosa ha fatto l'Italia per lui e per la UEFA? Credo che valuteranno con ponderatezza la questione. Escludere Juventus, Inter e Milan non penso. Potrebbero esserci dei provvedimenti pecuniari ma l'esclusione sarebbe drammatica".