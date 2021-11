Tavecchio: “Che impresa imporre il VAR. Audio arbitri? Motivi di riservatezza che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte a Si Gonfia La Rete, Carlo Tavecchio ha parlato così dell'introduzione del VAR

VAR? Un’impresa imporlo, io non avevo perplessità ma altri italiani sì. Mi pare che la statistica dica che il 95% degli errori sono stati evitati. E’ stato un grande provvedimento di una grande intelligenza, non abbiamo inventato l’acqua calda perché l’abbiamo copiato dagli altri sport. Si parlava spesso di moviola in campo in tv, abbiamo fatto ciò che ci sentivamo di fare. Audio degli arbitri? Ci sono motivi di riservatezza, ogni valutazione è diversa dall’altra. E’ come se facessero sentire la camera di consiglio dei giudici. Dobbiamo entrare nella logica che si può sbagliare, non ci sarà mai giustizia totale. Gli uomini sono perfettibili, ogni domenica c’è un caso nuovo. Quando uno prende un colpo sul braccio magari nel fermo immagine non è niente ma poi l’altro arbitro può avere una diversa opinione".