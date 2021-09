Tebas attacca: “Il PSG è come la Superlega, distrugge il calcio europeo”

Javier Tebas, numero uno della Liga, è tornato a parlare delle clamorose operazioni in entrata di mercato del PSG

Un nuovo attacco di Javier Tebas nei confronti del PSG. Così il numero uno della Liga spagnola su Twitter ha commentato le operazioni in entrata dei francesi in questa estate: "Gli stati-club sono pericolosi per l'ecosistema calcistico quanto la Super League. Siamo stati critici nei confronti della Super League perché distrugge il calcio europeo e siamo altrettanto critici nei confronti del PSG. Perdite da Covid + 300 milioni; Entrate TV in Francia -40%; e + 500 milioni di stipendi? Insostenibili”, ha twittato.