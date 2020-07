Annullata la squalifica al City, Tebas durissimo: “Tas non all’altezza, dobbiamo riconsiderare…”

“Dobbiamo riconsiderare se il Tas è l’organo appropriato a cui fare appello per le decisioni istituzionali nel CALCIO”. Lo ha dichiarato il presidente della Liga, Javier Tebas, in merito alla riammissione del Manchester City alle coppe europee decisa dal Tas di Losanna. La sospensione di due anni decisa dalla Uefa è stata infatti annullata. “La Svizzera è un Paese con una grande storia di arbitrato ma il Tas non è all’altezza dello standard”, ha concluso Tebas.

(Adnkronos)