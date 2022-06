Tedino: “Scamacca sarà il 9 dell’Italia. Come Ibra? No, ha qualcosa di Lewandowski”

Bruno Tedino, ex CT delle giovanili dell'Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Gianluca Scamacca: opzione Milan per lui?

Bruno Tedino, ex CT delle giovanili dell'Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Gianluca Scamacca, consigliando al Milan di prendere l'attaccante del Sassuolo:

"Sarà lui il 9 dell'Italia? Può farlo senza problemi, ma senza fretta. Non è giovanissimo, ma neanche grande. Ha 23 anni e tutto il tempo davanti. Serve pazienza. Parliamo di un ragazzo sveglio, intelligente e con la testa giusta”.

“Certo. Pioli ha fatto un capolavoro con i giovani. È stato lui a plasmare il blocco scudetto, da Theo a Tonali, da Leao a Tomori. Scamacca ha tutto per diventare il centravanti titolare dei rossoneri”.

Le ricorda qualcuno in particolare?

“Non Ibra intanto. So che è il suo idolo, ma sono giocatori totalmente diversi. Gianluca ha qualcosina di Lewandowski. È uno che dentro l’area non perdona, calcia forte e ti lascia lì, con il pallone in rete”.