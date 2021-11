Sky – Tegola Belotti per il Torino: i tempi di recupero dopo la lesione muscolare

Lungo stop per l'attaccante del Torino, accostato anche all'Inter nella scorsa estate: quanto starà ai box

Lungo stop in vista per Andrea Belotti. L’attaccante del Torino, accostato anche all’Inter la scorsa estate, sarà costretto a stare ai box fino al 2022. Queste le novità dal sito di Sky Sport sulle sue condizioni: “L'attaccante del Torino, uscito in anticipo dal campo (minuto 79) nel match perso contro la Roma per infortunio, sarà costretto a rimanere ai box per almeno due mesi dopo che gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella giornata di martedì hanno evidenziato una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro”, si legge.