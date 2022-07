Tegola in casa Sassuolo: Traorè sotto i ferri per frattura al piede sinistro

Il giovane centrocampista neroverde non si è aggregato al resto della squadra quest'oggi per la preparazione estiva

Brutta tegola in casa Sassuolo. I neroverdi dovranno fare a meno per un po' di Hamed Traorè, a causa di una frattura al piede sinistro. Il giovane ivoriano si è sottoposto già ad intervento chirurgico e spera di tornare a disposizione prima possibile.

"Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno.