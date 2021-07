Terim: “Inter, Calhanoglu scelta migliore: lui ha voluto restare al top”

Le dichiarazioni ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport dell'ex CT della Turchia Terim, che conosce molto bene Calhanoglu

Alessandro De Felice

In pochi conoscono lo conoscono meglio di lui. Fatih Terim ha lanciato Hakan Calhanoglu in nazionale ed è per lui un secondo papà. L'allenatore del Galatasaray, passato anche per l'Italia e la Serie A, ha parlato del nuovo acquisto dell'Inter.

Terim, allora ha fatto bene il suo allievo a cambiare sponda del Naviglio?

"Prima di tutto, sono molto felice! Io adoro Hakan e di lui mi fido. Lo seguo dai tempi del Karlsruhe e, quando ha giocato per la prima volta con la Turchia nel 2013, a 19 anni, in panchina c’ero io... È stato importante anche per me, era il mio debutto-bis in nazionale: lo guardo ancora con grande orgoglio ed è un esempio per i bambini turchi. La cosa bella di questo trasferimento è che Hakan ha potuto scegliere il suo destino: ha voluto l’Inter per restare al top. E non sono sorpreso che sia passato da una squadra all’altra di Milano: dopo quattro anni ci sta. Ormai conosce il Paese e il campionato: sa come poter competere al massimo".

Calhanoglu sostituirà il povero Eriksen: come ha vissuto quel terribile 12 giugno?

"Davanti alla tv, in ansia come tutto il mondo. Oggi si gioca in maniera intensa, tutto l’anno, e ci si dimentica che i calciatori siano esseri umani. C’è qualcosa di molto più importante del calcio ed è la salute. Nel 2019-20 col Galatasaray venivamo da otto vittorie di fila, ma io sono stato il primo in Turchia a dire che il calcio doveva fermarsi. Forse abbiamo perso un titolo, ma niente conta più della vita umana. Questa verità è diventata ancora più evidente anche nello sfortunato incidente di Eriksen: sono molto contento per la sua guarigione e spero che ricominci a giocare a calcio il prima possibile".

Che differenze tecniche e caratteriali vede tra Calhanoglu ed Eriksen?

"In qualcosa si assomigliano... Dopo gli inizi della loro carriera, si sono trasformati in giocatori più completi, si sono adeguati a nuovi stili di gioco. Durante i suoi anni all’Ajax, Eriksen era un classico numero 10, ma col tempo ha dimostrato di poter giocare quasi sulla linea degli attaccanti o da mezzala per poter stare dentro al gioco più a lungo. Anche Hakan, come Christian, ha attraversato un’importante trasformazione in Italia ed è migliorato tantissimo tatticamente. L’Inter ha fatto la scelta migliore per il dopo Eriksen: questo è un buon matrimonio per entrambe le parti".

Ma come verrà accolto dai suoi ex tifosi nel derby?

"Immagino che i tifosi del Milan siano sconvolti, ma vedremo sempre più trasferimenti così in futuro... E anche i tifosi dell’Inter lo adoreranno perché sa fare tantissime cose, è davvero un giocatore completo, totale".

Ma cosa gli è mai successo all’Europeo?

"Il calcio non è uno sport individuale. Non è corretto attribuire la delusione della Turchia alle sue prestazioni. E poi il fatto che non abbia reso al solito livello non toglie niente al suo valore. Come i suoi compagni, che hanno un grande potenziale, anche lui darà molto alla Nazionale. All’Inter potrà anche sfruttare l’eredità importante di Antonio Conte per lottare contro Juve e Milan. E poi l’arrivo di Mourinho a Roma, Sarri alla Lazio, Napoli e Atalanta... Credo che la Serie A possa presto tornare a essere il miglior campionato del mondo".