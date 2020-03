Tgsky24, un giornalista positivo al Coronavirus. De Bellis: “Buone condizioni”. Skysport24….

C’è un caso di contagio nella redazione di Sky Tg24. Si tratta di Renato Coen, da anni responsabile della redazione esterni. Il giornalista è risultato positivo e di questo ha parlato il direttore di Sky Tg24, Giuseppe De Bellis, come riporta l’Adnkronos: «Sin dall’inizio di questa crisi sanitaria siamo in prima linea con collegamenti, storie, racconti, approfondimenti, documentando soprattutto lo sforzo dei medici che si stanno battendo per garantire le cure e la salute pubblica. Ringrazio tutti i colleghi, i tecnici e i giornalisti di Sky Tg24 per l’impegno e la competenza con cui stanno lavorando e quelli di Sky Sport e di tutte le altre testate giornalistiche che sono sul campo a raccontare in diretta questa grave situazione». Il tg di Sky, su canal 100, continua ad andare in onda. Intanto però proprio su Skysport24 le trasmissioni sembrano sospese. Dopo la rassegna del mattino sta scorrendo in loop lo stesso tg, niente solita diretta.