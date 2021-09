Theo Hernandez: “Lotteremo per lo scudetto fino all’ultima partita, è quello l’obiettivo”

Al termine della sfida, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l'esterno rossonero che ha indicato l'obietivo stagionale

Il Milan batte il Venezia e raggiunge l'Inter in testa alla classifica di Serie A. Al termine della sfida, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Theo Hernandez:

“Lavoriamo sempre per migliorarci, dobbiamo lavorare per fare sempre di più. Fare di più vuol dire primo posto? Sì è quello l'obiettivo. Lotteremo per lo scudetto. E lotteremo fino all’ultima partita”