Thiago Pinto: “Fiducioso al 100% su Mourinho e sulla Roma. Dobbiamo continuare a lavorare”

Il dirigente dei giallorossi ha parlato a Dazn al termine della gara persa con l'Inter all'Olimpico

"I tifosi devono essere la nostra ispirazione, dobbiamo lavorare per renderli orgogliosi. Sappiamo che nel calcio il momento non gratifica il lavoro, dobbiamo fare ancora di più per soddisfare i tifosi. Dopo questa sconfitta dobbiamo ripartire da domani. In questi mesi da quando è qua mister Mourinho ha tirato fuori qualcosa da tanti giocatori. Non voglio trovare scuse, ma nelle ultime due settimane abbiamo avuto tante difficoltà. Mancano 5-6 titolari, ma credo che Mourinho tirerà fuori il meglio dai nostri calciatori. Sette sconfitte sono tante, sono 100% fiducioso in Mourinho. Alla fine della stagione raggiungeremo i nostri obiettivi. Non ho dubbi sul fatto che Mourinho sia l'allenatore giusto, ora siamo tutti influenzati dal risultato. Dobbiamo essere uniti e portare avanti le nostre idee. Quando si perde non è che bisogna cambiare tutto, oggi forse le mie parole possano sembrare senza senso, ma lavorando qua tutti i giorni sono fiducioso che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo aspettarci dalle finestre di mercato quello che è successo nell'ultima. Stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare, proveremo a migliorare la squadra, ma è anche importante migliorare quelli che sono qua. Gli allenatori sono molto esposti, non è facile parlare sempre per loro. Oggi è il mio momento di parlare e prendermi le responsabilità".