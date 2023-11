Thiago Motta: “Rinnovo? Non è la priorità”. E poi cita Arnautovic

In conferenza a due giorni dalla sfida col Torino, l'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato così del suo rinnovo e non solo. "E' presto per parlare di mercato però abbiamo ragazzi come Zirkzee e Ferguson che sono molto talentuosi. Io non dirò a nessun giocatore di non andare via, come è stato per Dominguez o Arnautovic. E' chiaro che ci sono le società che si devono mettere d'accordo, pensando anche al futuro della squadra. Ma non sarò io a dire a un giocatore di non partire se è quello che vuole. Le scelte, però, devono essere condivide e corrette per tutti".