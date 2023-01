Inter, non solo Thuram: nel 2021 c’era un altro attaccante preferito a Correa

L'attaccante argentino anche contro il Parma non è riuscito a dare una svolta alla sua avventura in nerazzurro

Joaquin Correa e l'Inter, un matrimonio che continua a non funzionare: arrivato a Milano nell'estate del 2021, l'attaccante argentino non è ancora riuscito a lasciare il segno, fra infortuni e discontinuità di rendimento. Contro il Parma l'ennesima prestazione al di sotto delle aspettative, e i 30 milioni circa spesi per acquistarlo dalla Lazio pesano enormemente sul giudizio nei suoi confronti.

Libero ricorda che il Tucu ai tempi non era neanche in cima alla lista della dirigenza nerazzurra: "La prima scelta era Duvan Zapata, per cui l'Atalanta non accettò l'offerta, la seconda era Marcus Thuram che si infortunò a poche ore dalla firma. Così la dirigenza ha accontentato Inzaghi che aveva indicato nel suo pupillo alla Lazio il profilo ideale per l'attacco nerazzurro".