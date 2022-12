Inter, la Juve sfida i nerazzurri per due giocatori in scadenza di contratto

La Juve guarda con attenzione al mercato dei giocatori in scadenza di contratto a giugno. In particolare interessano due calciatori

"L'interesse più concreto nelle ultime ore è quello per Smalling. Sull'inglese c'è anche l'Inter e prima di prolungare eventualmente con la Roma, valuterà tutte le alternative. Così come un altro duello di mercato con i nerazzurri potrebbe accendersi per Marcus Thuram. L'idea di acquistare a zero l'attaccante del Borussia Monchegladbach attira tanti club. Su tutti oltre all'Inter il Bayern Monaco, ma se il figlio di Lilian dovesse essere ancora senza una nuova squadra da febbraio in avanti, la Juve diventerebbe a tutti gli effetti una candidata valida per il suo arrivo", spiega Caciomercato.com.