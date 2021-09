Tiago Pinto: “Dzeko all’Inter, Abraham alla Roma: non siamo peggiorati”

Le parole del dirigente giallorosso sulla cessione dell'attaccante bosniaco ai nerazzurri e sul suo successore

A mercato chiuso, il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha parlato oggi in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del dirigente giallorosso, riportate da TMW, sul passaggio di Edin Dzeko all'Inter: "Quando Dzeko è partito io ho cercato di vedere l'opportunità e abbiamo accelerato il nostro progetto prendendo Abraham. Qualcuno dice che il nostro è stato un mercato reattivo, ma è quello che succede. Non sono una persona che guarda le partite dell'Inter sperando che Dzeko non giochi, sono felice di aver fatto parte della sua esperienza alla Roma. Vendere questi giocatori è un rischio, ma non rimpiango niente. Venduto Dzeko, abbiamo preso Abraham: non stiamo peggio rispetto allo scorso anno”.