Inter, cori continui a favore di Nainggolan. Radja se ne accorge e saluta la Curva

L’Inter ha deciso di cedere Radja Nainggolan in estate in prestito al Cagliari. Il giocatore è partito ed è tornato nella città e che nel club che lo aveva lanciato, ma avrebbe voluto restare per dimostrare di valere la maglia nerazzurra.

I tifosi evidentemente non hanno disprezzato quanto fatto un anno fa se nella gara del suo ritorno a San Siro, quella di Coppa Italia, sono partiti dalla Curva Nord cori proprio per lui. Il calciatore, che ha tra le sue vittime preferite in carriera proprio l’Inter, ha capito di essere al centro dell’attenzione dei tifosi e ha salutato dal campo i sostenitori nerazzurri.

(Fonte: FCINTER1908.IT)