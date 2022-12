Tite: “Neymar? Questa sera si allenerà con la squadra. Credo che ci sarà con la Corea”

E' la vigilia di Brasile-Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei Mondiali, e in conferenza stampa per la Seleçao si presentano il ct Tite e il capitano Thiago Silva

(ANSA) - DOHA, 04 DIC - E' la vigilia di Brasile-Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei Mondiali, e in conferenza stampa per la Seleçao si presentano il ct Tite e il capitano Thiago Silva. La prima domanda viene rivolta all'ex milanista: domani giocherà Neymar? Il difensore ride, non risponde e guarda Tite, che a sua volta replica con un secco "Sì".