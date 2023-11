Tonali, la Federcalcio inglese ha aperto un procedimento per il caso scommesse

Anche la Federcalcio inglese vuole capire di più sul caso Tonali e ha aperto un procedimento ufficiale nei confronti del centrocampista. Un passaggio obbligato per capire con maggiore precisione se il calciatore ha scommesso anche su club inglesi o addirittura sullo stesso Newcastle . Tanti gli interrogativi a cui bisognerà dare una risposta. C'è da capire se il giocatore italiano ha scommesso anche in Premier League e se il Milan fosse a conoscenza o meno della sua ludopatia prima della decisione di cederlo.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport per prima cosa il club inglese vuole capire come sia stato possibile che nessuno dello staff sia stato in grado di cogliere il problema del ragazzo. Per questo il direttore sportivo ha parlato anche di un'indagine interna alla società e alle persone che lavorano attorno alla squadra.