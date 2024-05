"Tuttavia, i due mesi di squalifica “inglesi” non andranno ad aggiungersi alla sospensione “italiana” prevista fino a fine agosto, perché sono con la condizionale. Ossia, non si attiveranno se Tonali non ricascherà nel vizio delle scommesse nella stagione 2024/25. Ora, dunque, l’ex Milan dovrebbe tornare in campo il 28 agosto. Quando terminerà la squalifica di 10 mesi (più altri 8 di pene alternative) comminata dalla Figc ed ereditata dalla Football Association. Per le autorità calcistiche inglesi, è stata cruciale l’auto- denuncia di Tonali. Che, dopo le accuse in Italia ufficializzate dalla polizia il 12 ottobre scorso, ha subito comunicato di sua sponte, al Newcastle e alla Football Association, le partite su cui aveva scommesso anche in Inghilterra fornendo agli inquirenti anche l’accesso al suo cellulare. A leggere le carte, Tonali ha confessato di aver scommesso una cinquantina di volte sul calcio in Inghilterra in quei due mesi. Tra queste, anche su 4 partite del Newcastle tra settembre e ottobre, ma con la sua squadra sempre vincente, altra attenuante importante per gli inglesi: West Ham, City, Brentford e Brighton “o forse contro il Burnley” (Tonali non ricorda). Tutti match in cui il centrocampista è sceso in campo, a parte uno in cui è rimasto in panchina. Le puntate, secondo la testimonianza di Tonali, “non superavano le 10 mila sterline l’una”, per un potenziale totale di quasi 500 mila sterline.