Toni ricorda il gol in Roma-Inter e Materazzi lo affossa: “Vediamo se sai chi ha vinto lo scudetto?

Botta e risposta tra l’ex bomber Luca Toni e l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi. I due scherzano su Instagram beccandosi su una partita del 2010. L’ex centravanti della Roma posta la sua esultanza contro l’Inter, siglò il 2-1 che fece vincere la Roma mandandola a -1 in classifica e coinvolge i tifosi. Non si fa attendere la risposta di Materazzi: “Vediamo se indovini poi chi ha vinto lo scudetto?”. Toni ride, accetta lo sfottò dell’amico nerazzurro e tira in mezzo anche Pazzini che con la sua Sampdoria riuscì a battere la Roma e consegnò di fatto il titolo all’Inter.