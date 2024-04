Il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, è intervenuto in zona mista per commentare il pareggio odierno col Frosinone. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "I primi a essere delusi siamo noi. Sapevamo che una vittoria ci avrebbe portati vicinissimo al Napoli. Siamo dispiaciuti per il risultato, ma non dobbiamo mollare. Mentalmente i ragazzi lavorano sempre bene, continueremo così".