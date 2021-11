Tottenham, Conte: “Dopo tre settimane ho capito una cosa. In questo momento…”

L'ex tecnico nerazzurro alle prese con una situazione non semplice

Tre settimane fa Antonio Conte è stato scelto per sostituire Nuno Espirito Santo. La missione dell'ex tecnico dell'Inter non sarà semplice, ovvero riportare il Tottenham al vertice del calcio inglese. Ma l'ultima sconfitta degli Spurs contro i modesti sloveni del Mura, ha fatto sorgere qualche dubbio nel tecnico: "Dopo tre settimane comincio a capire la situazione. Non è semplice. In questo momento il livello del Tottenham non è così alto".

"Devo essere sincero e dirvi che dopo tre settimane e mezzo sto cominciando a capire la situazione. Posso dirvi che la situazione non è semplice. Non è semplice perché in questo momento di sicuro il livello del Tottenham non è così alto. C'è un gap importante con i top team in Inghilterra. Di questo non dobbiamo aver paura. Sono qui per lavorare, qui per migliorare la situazione. So che in questo momento bisogna avere pazienza, tempo e io ci sono perché so che ci sono problemi da risolvere".