Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Radio 24, Paolo Tramezzani, noto tecnico, ha parlato così del momento dell’Inter commentando le recenti dichiarazioni di Antonio Conte: “Conte fa bene un po’ a sdrammatizzare, lo sappiamo che ha solo un grande obiettivo che è la vittoria del campionato. Sono convinto che lui creda che può arrivare in fondo, ha tutto per farlo, tanti uomini in tanti ruoli”.