Trani: “Mourinho? Se lascia la Roma vanno via anche Smalling e Dybala”

Intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, Ugo Trani, giornalista, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Quella della Roma di ieri è la miglior partite delle italiane in questo turno di coppe europee. La Roma gioca il miglior calcio insieme al Napoli anche per la rosa che ha. Temo che i Friedkin possano fidarsi di Pinto e fare un gravissimo errore facendosi sfuggire Mourinho. Se va via lui, andrebbero via anche calciatori come Matic, Smalling e Dybala".