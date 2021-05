Trevisani: “A Conte faccio 2 appunti. L’Inter deve giocare meglio. Big via? Faccio un nome”

Negli studi di Sky Sport 24, Riccardo Trevisani, con uno sguardo al futuro, ha analizzato così la stagione dell'Inter campione d'Italia

"C'è sempre un uomo forte dietro grandi successi. Conte lo ha dimostrato all'Inter, ma anche al Chelsea e in nazionale. Lui ha aperto e chiuso il ciclo della Juventus: stiamo parlando di un livello superiore rispetto a tutti gli altri. A Conte, però, devo fare due appunti: la scelta di Vidal, sostituito troppo tardi con Eriksen, e il cammino europeo. Perché è un fatto acclarato che la media punti europea delle sue squadre sia inferiore rispetto a quella dei campionati nazionali. Il livello raggiunto dall'Inter è ottimo, ma bisogna vedere se basta per l'Europa. L'Inter deve giocare meglio. Il futuro di Conte? Non so quanto gli convenga cercare altre squadre, non sarebbe semplice trovare una società migliore dell'Inter in questo momento. Perisic è l'unico vero sostituibile per l'Inter, mentre Brozovic è importantissimo per questa squadra. Ha avuto una crescita evidente da Spalletti in poi. Ci saranno anche magari dei giocatori più forti di lui, ma non credo che l'Inter si possa permettere".