Trevisani: “Champions? Ai sorteggi gironi l’Inter è riuscita in un’impresa”

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Sport Mediaset è tornato sull'esito dei sorteggi di Champions League. Questo il suo pensiero a proposito del raggruppamento dell'Inter: "E' difficile in terza fascia avere gironi comodi, ma fino ad avere un girone come quello dell'Inter ce ne passa. Tra Bayern e Barça fatichi a scegliere la squadra con più qualità. I tedeschi sono una squadra meno standard e più liquida senza Lewandowski, ma l'Inter è riuscita nell'impresa non auspicabile di affrontare anche lui perché ha pescato sia Bayern che Barcellona".