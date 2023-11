Trevisani: “Juve-Inter noiosa, salviamo i gol. Quello di Lautaro dimostra…”

Spazio alle diverse analisi su Juventus-Inter negli studi di Sport Mediaset. Al coro si è aggiunta anche la voce di Riccardo Trevisani. Queste le sue considerazioni: "La partita è stata noiosa, soprattutto nel secondo tempo le squadre sono tornate in campo come se fossero già all'85'. Juventus-Inter dovrebbe regalarci qualcosina in più e la sensazione è che entrambe pensassero prima a non perdere che a vincere. Salviamo i gol, di marcatori preventivabili.