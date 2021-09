Trevisani: “Inter, dimostrazione di forza a Firenze. Il Milan deve crederci. E il Napoli…”

Intervenuto a Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha fatto il punto sulla Serie A e sulla lotta scudetto dopo le prime giornate

"Siamo di fronte al campionato più equilibrato degli ultimi 10 anni. Il Milan deve credere allo scudetto, è una squadra giovane, forte e in costante crescita. E poi, non prende praticamente mai gol: se ne prendi 2 in 5 partite, vuol dire che sei molto forte e solido. La Juventus? Vincere ieri è stato importante, ma è presto per dire se basterà a tornare. Di sicuro, questa squadra prende troppi gol e non può fare a meno di Federico Chiesa, che per me resta il migliore della rosa di Allegri. L'Inter ha dato una dimostrazione di forza a Firenze, ora il Napoli può rispondere. Spalletti sta facendo benissimo: secondo me, vincendo il Napoli si proporrebbe come una candidata molto forte allo scudetto. Non ha avuto un calendario agevole: non so quante squadre andranno a fare 6 punti a Marassi ed, eventualmente, 3 a Udine".