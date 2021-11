Inter, Inzaghi vuole la truppa al massimo con la Roma. Battere Mou per mandare un segnale

Nelle prossime due sfide l'Inter farà turnover per avere tutti a pieno regime all'Olimpico contro il tecnico del Triplete

"La partita più importante del ciclo, per ragioni sentimentali e non solo di classifica, è quella di sabato prossimo contro Mou. Rivedere da vicino il grande seduttore portoghese infrangerà parecchi cuori e farà annegare nei ricordi, ma quello contro la Roma resta pur sempre l’incrocio più complesso di A fino a Natale. Vincerlo è altamente strategico per lanciare segnali minacciosi ai rivali. Per quello il lavoro di Inzaghi è finalizzato ad avere la truppa la massimo dei giri contro i giallorossi", riporta La Gazzetta dello Sport.