TS – Calhanoglu meglio di Tom Brady: resta però una domanda per Allegri

Protagonista assoluto in Inter-Juventus, Hakan Calhanoglu trova questa mattina grande risalto in tutti gli approfondimenti del day-after. Il turco ha giganteggiato a centrocampo e sfoggiato una prestazione su livelli altissimi. Ne parla anche TuttoSport, che gli attribuisce un 7.5 in pagella. Questo il commento a margine:

Con un lancio che neanche Tom Brady pesca Dimarco a sessanta metri da lui (25' pt), purtroppo per l’Inter la prodezza non passa agli annali dato che Bremer salva un gol fatto su Thuram, servito dall’esterno con un pallone non altrettanto perfetto. A corredo, fa tante altre buone cose nel traffico, compreso il palo che scheggia nella ripresa. Domanda: non sarebbe stato il caso di schermarlo un po’ meglio?