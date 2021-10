TS / Empoli-Inter, Inzaghi si affida al turnover: cambi in tutti i reparti

La probabile formazione dell'Inter in vista della sfida contro l'Empoli, in programma questa sera al 'Castellani' e valida per il 10° turno

Alessandro De Felice

In vista della sfida di questa sera al 'Castellani' di Empoli, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi deve ancora sciogliere diversi dubbi di formazione. Come riferisce Tuttosport, il tecnico nerazzurro deciderà solo la rifinitura in programma a Coverciano questa mattina.

Sicuro di un posto è Lautaro Martinez, che vuole tornare al gol dopo quasi un mese, ovvero dal 2 ottobre a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In difesa, possibile chance per Ranocchia, che potrebbe prendere il posto di Stefan de Vrij, mentre a sinistra Dimarco è pronto a dare il cambio a Perisic. Sull'altra corsia, Dumfries e Darmian si giocano il posto.

Attese novità anche in mezzo al campo: il rientrante Vidal si gioca una maglia da titolare con Vecino al posto di uno tra Barella e Calhanoglu.

In attacco può toccare a uno tra Sanchez e Correa far coppia con il 'Toro' Lautaro: Edin Dzeko può rifiatare e partire inizialmente dalla panchina.