TS – Inter, con lo Sheriff è una finale: vuole la qualificazioni per 2 motivi

Il quotidiano Tuttosport presenta la sfida che vedrà impegnata questa sera l'Inter di Simone Inzaghi sul campo dello Sheriff Tiraspol

"Se i nerazzurri vinceranno, si porteranno a sette punti in classifica, superando i moldavi ed entrando in zona qualificazione agli ottavi, al di là di cosa fare il Real Madrid al Bernabeu contro lo Shakthar (gli spagnoli sono a 6 punti come lo Sheriff, gli ucraini di De Zerbi a 1). a 1). Pareggiando il discorso sarà rinviato, ma non compromesso; inutile parlare di cosa accadrebbe in caso di ko".