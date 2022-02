TS – Inter, Lautaro cerca il gol scaccia crisi: i precedenti col Milan…

L'attaccante argentino va a caccia del gol contro i rossoneri per porre fine a un periodo di difficoltà

Una serie di fattori che fan ben sperare Lautaro Martinez . Il derby in trasferta rievoca ricordi molto positivi: gli unici due gol realizzati nella stracittadina contro il Milan sono arrivati entrambi "fuori casa" in sfide che i nerazzurri hanno portato a casa.

Proprio a proposito di rigori, l'unica rete realizzata da Lautaro nel 2022 è arrivata dagli undici metri in Supercoppa Italiana contro la Juventus. In campionato, infatti, l'argentino non segna da otto partite, ovvero dal 17 dicembre a Salerno.