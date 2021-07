TS – Inter, il piano per Raspadori: col Sassuolo si è parlato di 6 giovani

L'Inter preme per avere l'attaccante del Sassuolo: la strategia del club nerazzurro con il possibile inserimento di contropartite

L' Inter studia la formula giusta per assicurarsi Giacomo Raspadori . Proseguono i colloqui con il Sassuolo per l'attaccante classe 2000, con il club nerazzurro che vorrebbe portarlo alla corte di Inzaghi già quest'estate o strappare un'opzione per il 2022.

Come riferisce Tuttosport, in caso di cessione di Lautaro a una big spagnola o al Manchester City per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro l'Inter avrebbe il tesoretto per accontentare gli emiliani. L'altra ipotesi è un prestito con diritto di riscatto e l'inserimento di alcuni giovani nerazzurri.