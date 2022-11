TS – Inter, quanto ti è costato Lukaku? Una cosa mai rivelata dai nerazzurri

Quanto costa il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter quest'anno? TuttoSport di oggi prova a fare chiarezza sulla questione: "Poco meno di 19 milioni, bonus ovviamente esclusi. Questo è quanto costerà Romelu Lukaku all’Inter nella stagione ’22-23. Il calcolo non è ovviamente preciso al centesimo, visto che non è mai stata rivelata la fetta dell’ingaggio del centravanti belga che pagherà il club nerazzurro. Lukaku, tornato in prestito secco dal Chelsea, a Londra percepiva uno stipendio base di circa 12 milioni di euro (più tre di bonus per arrivare a 15). Ingaggio previsto anche per la stagione corrente. L’accordo trovato la scorsa estate fra l’Inter, il club inglese e il legale di fiducia del giocatore, Sebastien Ledure , prevedeva il pagamento da parte nerazzurra di 8.5 milioni netti, ovvero lo stipendio che Lukaku avrebbe guadagnato a Milano se non fosse stato ceduto al Chelsea nell’estate 2021 per 113 milioni".