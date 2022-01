TS – L’Inter di Inzaghi ha 3 segreti: difensori come mezze ali, impostazione ‘pulita’ e…

I segreti e i numeri dell'Inter di Simone Inzaghi, che vince e convince: ecco come il piacentino ha cambiato i nerazzurri

"L'ex bandiera laziale sta plasmando qualcosa di innovativo. Raramente si era visto un utilizzo così massiccio della spinta dei centrali difensivi di sinistra e destra (i cosiddetti ‘braccetti’, come vengono definiti dagli esperti) spingere così tanto in fase offensiva diventando quasi interni di centrocampo aggiunti. Bastoni e Skriniar (più l’italiano dello slovacco) ormai stazionano nell’area avversaria più che in quella dell’Inter, ovviamente a turno per non sguarnire il reparto arretrato. In questo modo i Campioni d’Italia hanno tre binari verticali di attacco, senza nemmeno considerare le due punte: le mezze ali, i ‘braccetti’ e gli esterni a tutta fascia".