Si affronta il tema della ripartenza del campionato di Serie A sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. In particolare, il quotidiano torna sull’ipotesi che il torneo riparta, dopo le ultime indiscrezioni, dal weekend del 13 e 14 giugno: “Occhio, così rischiate le coppe! La A: ‘Via il 13 giugno’. Ma la UEFA avverte il Governo. Nyon critica lo stop anche nel caso di una sola positività: ‘In bilico le italiane in Europa’“.

(Fonte: Tuttosport)