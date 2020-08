TS – Supercoppa Europea, ecco l’idea Uefa: aprire il 30% della Puskas Arena di Budapest

Il calcio senza tifosi, seppur sempre lo sport più bello del mondo, non trasmette le stesse emozioni di quando gli stadi sono gremiti. Ecco perché l’Uefa, spiega Tuttosport, starebbe pianificando una parziale riapertura dello stadio che ospiterà la Supercoppa Europea: “Il calcio riapre al pubblico, ai suoi tifosi, almeno in parte. Sarebbe questa la decisione che l’Uefa avrebbe preso in vista della prossima Supercoppa Europea in programma il prossimo 24 settembre a Budapest. L’Uefa vuole provarci, vuole fare un ulteriore passo in avanti. Tutto in massima sicurezza.

Vorrebbe che la prima grande manifestazione europea di calcio della nuova stagione fosse parzialmente a porte aperte. Il piano dell’Uefa prevederebbe una riapertura dello stadio del 30% della sua capienza e nei prossimi giorni potrebbe arrivare già l’ufficialità di questa decisione. Se tutto fosse confermato la sfida fra la vincitrice dell’Europa League e della Champions, in origine fissata il 12 agosto nell’Estádio Dragão del Porto, si giocherà in un clima decisamente diverso rispetto a quello a cui ci siamo abituati. Non ci sarà più silenzio, ritornerà al tifo. La Puskas Arena di Budapest è uno stadio da 67mila spettatori circa. Uno stadio che se riaperto potrà accogliere circa 20.000 tifosi”.