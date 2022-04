EDICOLA TS – Trappola Verona, Inzaghi si affida a Correa. Inter in pole per Bremer

"Trappola Verona". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 9 aprile 2022

"Trappola Verona". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 9 aprile 2022. "L'Inter può agganciare il Napoli e portarsi a -1 dal Milan. Ma la squadra di Tudor va a mille. Inzaghi punta su Correa". La copertina è dedicata alla Juventus: "Rifondazione Juve". Di spalla si parla di Bremer. "Inter in pole per il brasiliano ma il Toro prova a scatenare un'asta: nuovi contatti col Milan, chiesto il rinnovo del prestito di Pobega".