TS – Trubin vuole solo l’Inter, ma il tempo stringe. Sondato Audero

Manovre in corso in casa Inter. Per questo motivo Piero Ausilio e Beppe Marotta non hanno seguito la squadra in tournée, in attesa di regalare a Inzaghi i rinforzi attesi. I nomi in agenda sono quelli noti, gli sviluppi potrebbero arrivare in fretta: "Questa sarà la settimana per riempire il vuoto in porta. La prossima servirà a regalare a Simone Inzaghi il nuovo attaccante dopo la rottura con Lukaku. È questa la tempistica dell’Inter per le due principali esigenze di mercato. Sempre più vicino l’accordo con il Bayern Monaco per Sommer, il club nerazzurro deve pensare anche al vice.