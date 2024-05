Tudor: “Abbiamo preparato la gara come sempre. Ci sarà da pedalare. Luis Alberto…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Lazio, ultima gara stagionale a San Siro per i nerazzurri, Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico biancoceleste: "Abbiamo preparato la gara come sempre, nel migliore dei modi possibile. Vogliamo fare il nostro massimo, è questo il nostro obiettivo e poi vedremo cosa succede. Mi aspetto una buona gara da tutti, ci sarà da pedalare. Da Rovella mi aspetto qualità, sostanza, oggi si è meritato di partire dall'inizio. Luis Alberto? Vedremo come sarà la gara, il calcio di oggi è cambiato con i 5 cambi e questa è una cosa bella per l'allenatore ma anche per i giocatori".