Turrini: “Messi-Barcellona divorzio unico. L’argentino all’Inter? Suning può pensarci ma…”

Leo Turrini, noto giornalista e tifoso dell’Inter, ha parlato in un’intervista a Calciomercato.com del caso Messi-Barcellona e del possibile arrivo in Italia del fuoriclasse argentino: “Beh, è una storia senza precedenti, per quello che Leo rappresenta in Catalogna. In generale, nello sport moderno un divorzio così io non me lo ricordo. Per dire, Maradona a Napoli si fermò sette anni, Messi al Camp Nou ha speso una vita. Emotivamente, ma solo un po’, questo addio mi fa venire in mente la rottura fra Niki Lauda ed Enzo Ferrari nel 1977, anche allora c’erano di mezzo sentimenti infranti che galleggiavano in un oceano di soldi. Se ci credo all’ipotesi Inter per l’argentino? In Italia alla operazione potrebbero pensare solo la Juve, che però finanziariamente non ha ancora digerito CR7, a parte le storielle sui followers e le magliette, e Suning, ma in un contesto commerciale extra europeo. Però, a occhio, gli sceicchi del City dovrebbero essere in vantaggio“.