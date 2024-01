Termina senza vincitori il derby di Milano: ai nerazzurri di Solivellas non basta la rete in apertura di Carrara

Termina in parità il derby di Milano, categoria U16: la sfida tra Milan e Inter finisce 1-1. Succede tutto nel primo tempo: i nerazzurri passano in vantaggio dopo soli 4 minuti con Carrara, che sfrutta l'imbeccata di Moressa, ma al 18' i rossoneri pareggiano con Lupo. Invariate le posizioni in classifica: i ragazzi di Solivellas restano al primo posto con 31 punti, seguono i cugini milanisti con 30.