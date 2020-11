Colpo salvezza per l’Udinese di Luca Gotti, che in casa riesce a conquistare i tre punti sulla rivale Genoa. Basta infatti ai friulani il gol di Rodrigo De Paul, che colpisce anche una traversa durante la gara. I rossoblù si vedono invece annullare una rete di Scamacca per fuorigioco proprio negli ultimi secondi di gara: espulso proprio nel finale poi Perin per un intervento duro su Stryger Larsen.