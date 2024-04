Problemi in avanti per la formazione friulana: Brenner è volato in Brasile per gravi problemi familiari, out Lucca e Davis

Alessandro De Felice Redattore 5 aprile 2024 (modifica il 5 aprile 2024 | 09:32)

Problemi in attacco per l’Udinese in vista della sfida contro l’Inter, in programma lunedì sera al Bluenergy Stadium.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il tecnico dei friulani Gabriele Cioffi è in piena emergenza: alla squalifica di Lorenzo Lucca si è aggiunta l’indisponibilità del brasiliano Brenner.