Udinese-Inter, pagelle CdS: ”Il peggiore è De Vrij, si salvano in 4. E Handanovic…”

La pessima prestazione dell'Inter contro l'Udinese si ripercuote anche sulle pagelle. Il Corriere dello Sport promuove solo quattro giocatori, tutti da 6. Si tratta di Handanovic - ''Una bella parata su Lovric e un altro paio di interventi. Sulle reti subite può poco'', Barella - ''La punizione dell’1-0 è un gioiello. Per il resto non impressiona: lotta senza evitare atteggiamenti sbagliati e nervosismo' -, Acerbi - ''guida la difesa e controlla Beto. Quando esce, l’Inter crolla'' - e infine Dzeko che ''segna in fuorigioco, fa buone sponde e quando esce, la squadra abbassa il baricentro''.

Male il resto della squadra. I subentrati Dimarco e D'Ambrosio prendono 5,5 come Darmian, Gagliardini 5 come Correa, Dumfries e Skriniar mentre gli altri fanno pure peggio. Brozovic è da 4,5 come Lautaro, Mkhitaryan e Bastoni. Il peggiore, però, è De Vrij - voto 4 - che ''con il corpo era a Udine, con la testa altrove. Forse frustrato dalle due panchina di fila, regala l’angolo del 2-1, poi non marca Bijol''. Stesso voto anche per Inzaghi: ''Formazione iniziale sbagliata e dopo il vantaggio, consueto atteggiamento passivo da trasferta''