"Lucca, causa squalifica, non potrà essere in campo lunedì in Udinese-Inter e così Cioffi deve pensare a una soluzione differente. La più accreditata è quella che prende in considerazione l’attaccante nigeriano. Success segna poco. Anzi, quest’anno non ha mai fatto gol. In 29 occasioni in cui è stato a disposizione ha cominciato dal primo minuto solo 7 volte. In 16 partite è subentrato e le altre 6 si è accomodato per tutto il tempo in panchina. Success è, al momento, l’unica alternativa al centravanti titolare", scrive La Gazzetta dello Sport.