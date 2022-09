TS – Udinese-Inter, tanti dubbi per Inzaghi: da Gagliardini ad Acerbi, le ultime

Le ultime da Appiano Gentile sulle possibili scelte di Simone Inzaghi in vista della trasferta contro l'Udinese

Ancora qualche dubbio nella testa di Simone Inzaghi in vista della sfida sul campo dell'Udinese, in programma domenica alle 12:30 alla Dacia Arena.

Il tecnico dell'Inter è pronto a rilanciare Handanovic dal 1' e deve rinunciare a Lukaku e Calhanoglu. In avanti duello Dzeko-Correa per il posto accanto a Lautato, che torna dopo il turno di riposo in Champions League.