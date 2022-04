Udinese, per Beto lesione al flessore della gamba destra: out contro l’Inter?

Gli esami strumentali hanno confermato l'infortunio dell'attaccante brasiliano, che resterà ai box per qualche settimana

Brutte notizie per l'Udinese: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Beto hanno confermato una lesione al flessore della gamba destra. L'attaccante brasiliano dovrà rimanere ai box per almeno un paio di settimane: a questo punto a rischio anche la gara contro l'Inter, in programma a inizio maggio.