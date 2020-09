Inter, UFFICIALE: Attys ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Spal

Nuova operazione in uscita per quanto riguarda il settore giovanile per l’Inter: Christopher Attys, centrocmpista francese classe 2001, dopo aver rinnovato il suo contratto con i nerazzurri è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Spal. Questo il comunicato del club:

FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo con opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva del centrocampista Christopher Attys alla società SPAL.

(inter.it)